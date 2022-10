Vigilanza Rai e Copasir | Renzi scopre le carte | “Abbiamo il diritto di avere una presidenza Se la maggioranza vota per noi non è un inciucio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Matteoinizia a scoprire le. E a rivendicare apertamente ladellaRai o del, le due commissioni bicamerali di garanzia che spettano (per legge o per prassi) alle opposizioni. Un obiettivo a cui era facile capire che puntasse fin da subito, almeno leggendo in controluce le sue dichiarazioni delle ultime settimane. Agli esordi delle nuove Camere aveva subito gridato al complotto di Pd e 5 Stelle per escludere Azione e Italia viva dagli uffici di, buttando lì che se ne fossero rimasti fuori (come poi è accaduto) avrebbero potuto rivendicare ladel Comitato che vigila sull’intelligence. Ma allo stesso tempo sostenendo di aspirare alladella Commissione speciale d’indagine sugli ...