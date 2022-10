LIVE F1 | GP Messico 2022 in DIRETTA | Sainz 1° | Leclerc 2°! Classifica FP1 | Red Bull penalizzata per il Budget Cap

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAREDPER ILCAP: PESANTE LIMITAZIONE ALLO SVILUPPO AERODINAMICO 21.07 Si chiude qui la FP1. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle 23.00 per i 90 minuti della FP2. Grazie e buon proseguimento di serata! 21.05 Sul fronte passo gara Ferrari molto competitiva con Reddavvero eccellente. Anche in questo caso Alonso non lontano dai migliori… 21.03 Si chiude una interessante FP1 che ha messo in mostra equilibrio totale tra i 3 top team e un Fernando Alonso in scia. Ferrari davanti a tutti con, ma Verstappen nel suo miglior giro è finito in testa-coda… T1 tutto Red, T2 tutto Ferrari, si deciderà nel T3 per la pole ...