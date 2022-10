Gravissimo incidente stradale | morti 2 cugini | Serena e Michele avevano 20 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022)a Castel San Giorgio, morto anche il cugino di. Bilancio drammatico quello del sinistro che nella nottata tra 26 e 27 ottobre ha provocato la morte diSalvati, 20, deceduta sul colpo. La scorsa notte anche il cuginoAmbrosino, 19enne, è venuto a mancare dopo essere stato trasportato in ospedale. A dare l’annuncio è stato il papà Raffaele: “Mio figlio, angelo e cuore mio, è andato in Paradiso”. La comunità di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, è sconvolta e incredula: nel giro di 24 ore ha perso due giovanissime vite. La dinamica dell’è ancora da chiarire. Si sa soltanto che l’auto con a bordosi è scontrata, intorno alle 3 di notte, all’altezza del ...