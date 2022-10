Gestire la comunicazione personale e aziendale | il secondo appuntamento con PolarisNaster Academy

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Negli scorsi giorni è andato in scena un nuovocon il progetto di formazione! Il programma specifico di crescita e formazione pensato da Naster per i propri dipendenti e collaboratori questa volta si è incentrato sullainterna ed esterna, in particolare sulle piattaforme di social media professionali, come LinkedIn, su strategie dia tutto campo e sulle tecniche di vendita. Il team di Naster ha quindi potuto approfondire le tematiche legate al personal branding, alle varie forme diinterna ed esterna (sui social ma non solo), oltre che alle nuove tecniche di vendita e ai metodi più efficaci per stabilire relazioni ancora più durature e proficue con clienti, fornitori, partner. Anche il...