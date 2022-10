A Roma il golf va in piazza | due giorni di eventi a Villa Borghese

Il viaggio verso la Ryder Cup 2023 - dopo il successo delle celebrazioni 'Year to Go', e l'InternationalTravel Market - riparte dadove, sabato 29 e domenica 30 ottobre, torna 'in Piazza'. 'La Road to Rome 2023' riparte da Piazza di Siena. A Villa Borghese due giorni di show con il trofeo ...Il viaggio verso la Ryder Cup 2023 - dopo il successo delle celebrazioni 'Year to Go', e l'InternationalTravel Market - riparte dadove, sabato 29 e domenica 30 ottobre, torna 'in Piazza'. 'La Road to Rome 2023' riparte da Piazza di Siena. A Villa Borghese due giorni di show con il trofeo ..."Non voglio essere un peso per nessuno, tantomeno per la Ryder Cup che è qualcosa di più grande di tutti noi giocatori". Sergio Garcia nel 2023 non sarà tra i protagonisti del team Europe a Roma nella ..."Sono stupidi": così Donald Trump etichetta il board di PGA Tour per essersi messi di traverso con la SuperLega. Da Garcia addio a Roma 2023 ...