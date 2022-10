Migranti | più di 400 persone su Ocean Viking e Humanity1 in attesa di un porto Alarm Phone | “Gommone sta affondando in Libia”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Sono più di 400 iindi unsicuro dove sbarcare. Nella notte 32 sono stati tratti in salvo e portati a bordo della, che ora ospita 234. Le ultime soccorse si trovavano su una barca di 6 metri in acque internazionali, al largo di Malta. “Hanno forti segni di disidratazione, stanchezza e gravi ustioni”, ha spiegato Sos Mediterranee, impegnata insieme alla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nell’assistenza sanitaria sulla nave. Sull’ci sono anche 14 donne e 41 minori non accompagnati: il bambino più giovane ha 3 anni. “Alcuni dei sopravvissuti hanno trascorso in mare oltre 30 ore, sono esausti e presentano ustioni da carburante”, ha sottolineato l’Ong. Nel ...

