(Di giovedì 27 ottobre 2022) Pablo, tra gli accoltellati nell'agguato al centro commerciale di Assago , è ildel. Arrivato in Brianza ad inizio agosto in, con obbligo di ...

La Gazzetta dello Sport

Pablo, tra gli accoltellati nell'agguato al centro commerciale di Assago , è ildella difesa del Monza. Arrivato in Brianza ad inizio agosto in prestito dall'Arsenal, con obbligo di riscatto in ...Facendo ruotare le grandi squame attorno alcentrale si cambiano l'aspetto e gli effetti luminosi della lampada. Gherpe è uno dei primi corpi illuminanti che cambiano grazie alla relazione con ... Marì, perno della difesa del Monza. In prestito dall'Arsenal, l'anno scorso era a Udine