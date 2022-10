Calciomercato.com

L'non sta passando di. E i colloqui con le banche, che vanno avanti da mesi e che per la verità non sono mai stati negati, hanno sempre avuto come unico argomento possibile la ricerca di ...Commenta per primo Se quella di ieri sera per l'non è stata una serata perfetta, poco ci è mancato: qualificazione agli ottavi di Champions ...del turno c'è anche - e soprattutto - la sua: ... Inter: in mano Maturro | Mercato | Calciomercato.com Se quella di ieri sera per l'Inter non è stata una serata perfetta, poco ci è mancato: qualificazione agli ottavi di Champions con un poker al Viktoria Plzen, Lukaku torna dopo due mesi e va subito in ...Lukaku Inter, nella serata di ieri il belga è tornato in campo dopo quasi due mesi di assenza. Un suo gesto non passa inosservato ...