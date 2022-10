Europa League | Lazio-Midtjylland 2-1

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Lasconfigge 2-1 in rimonta ilin un match della quinta giornata del gruppo F di, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei danesi con Isaksen all’8? rispondono Milinkovic-Savic al 36? e Pedro al 58?. Nella classifica del girone i biancocelesti sono primi con 8 punti, 3 in più di, Sturm Graz e Feyenoord. Queste ultime due squadre si sfidano alle 21 in Austria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quinta giornata della2022/2023: pagelle Lazio Midtjylland Le pagelle dei protagonisti del match Lazio Midtjylland, quinta giornata della2022 - 23 per i biancocelesti di Sarri. TOP: Zaccagni, ...Finisce sull'1 - 1 il primo tempo di Lazio - Midtjylland, match della quinta giornata del gruppo F di, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Al vantaggio dei danesi con Isaksen all'8' risponde Milinkovic - Savic al 36'.Europa League, in campo alle 21 HJK Helsinki-Roma LA DIRETTA La Roma deve vincere in Finlandia contro l'HJK Helsinki per poi giocarsi la prossima settimana contro i bulgari del Ludogorets il secondo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...