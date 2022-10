Dove vedere le Davis Cup Finals 2022 in TV e in streaming

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Da martedì 22 a domenica 27 novembre, a Malaga, si svolgeranno leCup, le fasi finali della nuova Coppa. Presente anche l’Italia, che proverà a raggiungere la finale e portare a casa il trofeo a distanza di 46 anni, quando Panatta, Bertolucci e Barazzutti trionfarono nella finalissima contro il Cile all’Estadio Nacional de Cile di Santiago. Per la spedizione spagnola, il capitano Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli. Gli azzurri del tennis esordiranno giovedì 24 novembre, quando ai quarti di finale affronteranno gli Stati Uniti. L’eventuale semifinale è fissata per sabato 26 novembre, contro una tra Germania e Canada. Qualora gli azzurri centrassero la finale, potrebbero sfidare i padroni di casa della Spagna guidati ...

