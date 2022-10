Opta | Cholo e Cholito | un record di famiglia

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Una statistica familiare potremmo dire quella riportata dadopo i due gol di Giovanni Simeone di questa sera con il Napoli. Il calciatore argentino ha segnato in tutte e quattro le gare di Champions di questa stagione in cui ha giocato e questo è un primato che condivide con suo padre Diego Simeone. 2 – Solo 2 giocatori argentini hanno segnato 4 gol nelle loro prime 4 presenze in Champions League: – Giovanni #Simeone – Diego Simeone. Legame.#NapoliRangers #UCL pic.twitter.com/gcgiJ02Xms —Paolo (@Paolo) October 26, 2022 L'articolo ilNapolista.

IlNapolista

Come scriveil calciatore, che è andato in rete alla sua gara d'esordio , ha seguito le orme paterne di Diego Simeone.Mosse e contromosse, ilinserisce De Paul , Correa e Cunha; Guardiolaper Foden, Grealish e Gabrile Jesus. E proprio Foden , dopo 70' di assedio dei citizens, inventa e rompe la linea dell'... Opta: Giovanni Simeone come il Cholo in gol all'esordio in Champions