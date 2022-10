Governo | Ciriani | ' accordo sui sottosegretari in tempi brevi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott (Adnkronos) - "Come sempre c'è da suddividere i posti di sotto, ma si troverà una quadratura com'è sempre avvenuto. Forza Italia e la Lega hanno le loro richieste ma è normale dialettica politica quando c'è un nuovo. Troveremo unanche abbastanza in breve”. Lo ha detto Luca, ministro per i rapporti con il Parlamento, a 24 Mattino su Radio 24.