(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ricordo chementre combattevamo per le vaccinazioni faceva cortei a Roma strizzandoai no vax. Apprezziamomenti di opinione e verifichiamo ora se hato idea in sanità, parola che ieri non esisteva nella sua relazione alle Camere”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dedal palco del convegno promosso dalla “Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere” (FIASO) dal titolo: “Emergenza-Urgenza, criticità attuali e soluzioni a breve e medio-lungo termine”, al Cardarelli. “Se in politica – ha aggiunto – ilmento di opinione è anche un segno di intelligenza, quando sibisogna però motivarlo, perché altrimenti manca l’onestà intellettuale ed è ...

...il compagno Andrea Giambruno Ore 14.10 "Facciamola questa commissione di inchiesta sul", ... il figlio diciottenne dei giornalisti del Corriere Paola Di Caro eValdiserri, morto giovedì ......gestire la pandemia, l'eventuale assegnazione della presidenza al terzo polo 'e' una cosa che possiamo prendere in considerazione'. Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento,... Covid, De Luca: "Meloni Strizzava l'occhio ai no vax, vediamo se cambia" è Luca Merico, presidente del Comitato nazionale familiari vittime Covid che da sempre chiede una maxi inchiesta su quanto accaduto in Italia sull’emergenza sanitaria Covid. “Il nostro Comitato non ...Sono 311 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto alla giornata di ieri (25 ottobre). Nel dettaglio, sono 55 i nuovi positivi in Valle ...