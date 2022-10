(Di martedì 25 ottobre 2022) Rickè in dubbio per il prossimo match contro il Verona, ma solo per le sue condizioni fisiche. L’esterno olandese, infatti, è stato graziato dal direttore di gara Massimilianodopo leche si sono registrate nel finale di-Napoli.era intervenuto per placare gli animi del preparatore Rapetti e aveva ricevuto un pestone chiaramente involontario di. A quel punto l’esterno è andato su tutte le furie, strattonando il direttore di gara. Un episodio chenon ha ritenuto di sanzionare.non è stato espulso e nel referto di gara non è stato fatto riferimento all’episodio. SportFace.

Roma, scintille Irrati-Karsdorp: non c'è provvedimento per l'esterno olandese, comunque in dubbio per la prossima partita col Verona ...