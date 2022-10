Roma | Camara vuole il tris | Testa solo all' Helsinki

- Quell'intervento di Lobotka lo avrà tormentato anche di notte. Perché Madysa benissimo che se il centrocampista azzurro non avesse anticipato il suo tiro di una frazione di secondo quel ...- Madyverso una maglia da titolare. Anche Kumbulla potrebbe essere rilanciato in difesa, mentre in porta è da escludere la possibilità per Svilar. In attacco è pronto Belotti al posto di ...Ai giallorossi serve vincere per continuare a sperare nella qualificazione. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Le pagelle e highlights di Roma - Napoli, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A 2022/2023: Osimhen è il migliore del match ...