Meloni | “Sicurezza sarà tratto distintivo del Governo”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Gli italiani avvertono il peso insopportabile di città insicure in cui non c’è tutela immediata, in cui si percepisce l’assenza dello Stato. Vogliamo prendere l’impegno di riavvicinare ai cittadini le istituzioni ma anche di riportare in ogni città la presenza fisica dello Stato. Vogliamo fare dellaun datodi questo esecutivo al fianco delle nostre forze dell’ordine che voglio ringraziare qui oggi per l’abnegazione con la quale svolgono il proprio lavoro, in condizioni spesso impossibili e con uno Stato che a volte ha dato l’impressione di essere più solidale con chi minava la nostradi quanto lo fosse con chi invece quellarischiava la vita per garantirla”. L’ha detto la premier Giorgianell’intervento alla Camera per la fiducia al suo ...