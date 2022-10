Il Consiglio Regionale riceve delegazione di “Extinction Rebellion”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella pausa del, il presidente Stefano Allasia, con l’ufficio di presidenza a il vicepresidente della Giunta Fabio Carosso, ha ricevuto unadel movimentoin presidio davanti alla sede di Palazzo Lascaris.“Dichiarare lo stato di emergenza climatica e avere chiarezza sulle azioni che la Regione vuole intraprendere per ridurre le emissioni” sono le richieste esposte.Durante l’incontro erano presenti consiglieri di diverse forze politiche e sono intervenuti Diego Sarno e Domenico Rossi (Pd), e Giorgio Bertola (M4o).Il presidente della commissione Ambiente, Angelo Dago, ha proposto, in chiusura, di convocare una seduta a cui invitare rappresentanti del movimento, con l’obiettivo di una discussione più articolata sul tema. L'articolo proviene da Nuova Società.

Sky Tg24

...di Bionaz e Brissogne per lavori di manutenzione sugli impianti sportivi di interesse. "Le concessioni dei contributi finanziati con l'assestamento di bilancio approvato dal- ...Ildel Veneto, con la legge proposta da Marzio Favero (Lega - Lv) e approvata oggi all'unanimità, ha adottato il centro multimediale e interdisciplinare di Montebelluna come ... Guasto informatico blocca Consiglio regionale Liguria La stessa mozione è stata sottoscritta anche dalla capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri. “Si tratta di un atto dovuto - spiega il capogruppo del Pd Maurizio Mangialardi - di front ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...