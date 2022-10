Governo | Meloni | ' conosco impegno giovanile | avrò simpatia di chi in piazza ci contesterà'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Penso di conoscere abbastanza bene l'universo dell', una palestra di vita meravigliosa, indipendentemente dalle idee politiche che si sceglie di promuovere e confesso che difficilmente riuscirò a non provare un moto dianche per coloro che scenderanno inper contestare le politiche del nostro. Voglio dire a questi ragazzi una frase di Steve Jobs che diceva 'siate affamati, siate folli'. Vorrei aggiungere anche siate liberi, perché è nel libero arbitrio la grandezza dell'essere umano". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla Camera.

