(Di martedì 25 ottobre 2022)è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, dopo gli addii di Insigne, Mertens e Koulibaly, era tanta ma la squadra sta ottenendo ottimi risultati grazie alle nuove entrate, intuizioni prevalentemente di. Tra queste, l’arrivo di Kvicha Kvaratskhelia oppure quello L'articolo

DailyNews 24

Del Napoli c'è una discreta presenza, connominato con il tandem milanista, e il ... forte di un movimento che vanta storici successi e grandedi base. Sono stati di nuovo riempiti ...Il direttore sportivo del Napoli Cristiano, a pochi minuti dalla sfida contro l'Ajax ha parlato ai microfoni di Sky. ' Siamo molto ... Sull'degli altri club nei suoi confronti. ' Sto ... Giuntoli: interesse per Thuram e Madueke per gennaio Giuntoli è stato un grande protagonista dell’ultima sessione di mercato. La paura di non poter competer con le grandi squadre in campionato e in Europa, ...Il Napoli si inserisce nella corsa per Khephren Thuram e prova ad avere la meglio sull'Inter. Nel frattempo occhi puntati anche sul fratello Marcus ...