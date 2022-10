Eni | non più olio di palma in bioraffinerie Marghera e Gela

... dove avviene la spremitura di sementi di ricino, di croton e di cotone, gli agri - feedstock di produzionechesono in competizione con la filiera alimentare, coltivati in aree degradate, ...Investire sucol petrolio in discesa potrebbeessere una buona idea. Nelle ultime sedute le azionihanno raggiunto i massimi di inizio settembre a 12,40 euro, spingendo in zona di ipercomprato i ...Eni ha definitivamente concluso l'approvvigionamento di olio di palma nelle bioraffinerie di Gela e Porto Marghera per la produzione di biocarburanti idrogenati. (ANSA) ...Eni ha definitivamente concluso l'approvvigionamento di olio di palma nelle bioraffinerie di Porto Marghera e Gela per la produzione di biocarburanti idrogenati. (ANSA) ...