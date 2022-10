Dybala rimpianto Juventus | tifosi in lacrime “Non ce la faccio più”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ibianconeri sembrano rimpiangere; cerchiamo di capire il motivo e cosa avrebbe potuto portare l’argentino. Nella scorsa stagione la telenovelasi è risolta come nessuna si poteva immaginare; all’attaccante, infatti, non è stato rinnovato il contratto per un discorso di progetto con ladecisa a puntare su Vlahovic per il futuro. Una scelta sicuramente sorprendente viste le qualità dell’argentino; nel mercato estivo un secondo colpo di scena. La Joya, infatti, sembrava promesso sposo all’Inter prima di trasferirsi nella capitale alla corte di Mourinho. Acquisto che ha, inevitabilmente, accesso le fantasie deigiallorossi. L’impatto dell’argentino è stato decisamente positivo con il giocatore sempre presente nelle occasioni della Roma; il suo infortunio rappresenta un ...