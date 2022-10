Di Gennaro | «De Ketelaere ha talento | ma indossare la maglia del Milan è difficile»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Antonio Diha parlato delle ultime prestazioni di Charles Decon ladel. Le sue dichiarazioni Antonio Di, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle ultime prestazioni con ladeldi Charles De. Ecco le sue dichiarazioni. DE– «Ha grande. Pioli è l’allenatore migliore per un giovane,quellae si è capito. Qui è un campionato di un altro livello, sarà aspettato fino alla fine. E’ demotivato ma è nell’ambiente giusto per crescere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Antonio Di Gennaro ha parlato delle ultime prestazioni di Charles De Ketelaere con la maglia del Milan. Le sue dichiarazioni Antonio Di Gennaro, giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle ...Antonio Di Gennaro, ex calciatore italiano, è intervenuto per parlare dell'impatto che ha avuto Charles De Ketelaere con il Milan ...