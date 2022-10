“Astio verso Napoli?” | la risposta di Spalletti è esemplare | l’ha detto in conferenza

Leggi su rompipallone

(Di martedì 25 ottobre 2022) Alla vigilia del match di Champions League trae Rangers, ha parlato ai microfoni, nella consuetastampa, Luciano. L’allenatore dei partenopei si è soffermato su vari temi, tra cui quello relativo alle tensioni vissute nell’ultima sfida contro la Roma.instampa Da uomo di calcio cosa si possa fare per l’? “Si possono togliere barriere, io proverei a far arrivare le persone senza recinzione, vediamo cosa fanno, forse è il recinto che ti stimola ad andare di là. Mettere in evidenza cosa fanno migliaia di persone che amano il calcio e vogliono divertirsi e godere dello spettacolo, e buttare fuori ...