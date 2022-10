Verstappen e la vittoria perfetta in Usa in memoria di mister Red Bull Ferrari e Leclerc | poco da fare

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Niente di nuovo sul fronte occidentale. Anche in Texas, vince, tanto per cambiare. Successo numero 13 in stagione, come Schumacher e Vettel. Mancando ancora qualche gara alla fine del ...

Niente di nuovo sul fronte occidentale. Anche in Texas, vince, tanto per cambiare. Successo numero 13 in stagione, come Schumacher e Vettel. Mancando ... come dimostra anche questa...Laè andata alla Red Bull ma alla fine il terzo posto di Lecerc salva un po' il morale della squadra anche se le ranking piloti e costruttori soffrono. Per fortuna non è mancato lo ...In una pista già di per sé sfavorevole alle Rosse, il monegasco resiste come può ma è l'olandese a dominare, mettendo in fila anche Hamilton ...Formula 1 2022, Gran Premio degli USA F1, ordine di arrivo della gara del Campionato Mondiale F1 2022 corso sul circuito di Austin in Texas.