Psg | svelato il contratto di Mbappé | le cifre monstere del francese

(Di lunedì 24 ottobre 2022) In estate si è parlato tanto del rinnovo die ora sono uscite leprecise dell’accordo tra il Psg e l’attaccante In estate si è parlato tanto del rinnovo die ora sono uscite leprecise dell’accordo tra il Psg e l’attaccante. A riportarlo è Le Parisien, che indica i milioni incassati dall’attaccante nei prossimi tre anni: • Stipendio di €72 milioni/anno • Bonus firma di 180 milioni di euro in 3 rate • Bonus fedeltà scalabile, pagato dopo ogni finestra estiva: 70 milioni di euro, poi 80 milioni di euro, poi 90 milioni di euro per il terzo anno. 650 milioni circa lordi per ildiche dovesse restare in Francia sarebbe lo sportivo più pagato di sempre. L'articolo proviene da Calcio News 24.