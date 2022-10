Napoli-Sassuolo | parte la vendita dei tagliandi | prezzi e info

'Dopo il successo all'Olimpico ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilin programma sabato alle ore 15 ...Vediamo prima il calendario squadra per squadra (in ordine di classifica)- Rangers, mercoledì 26 ottobre ore 21 (Champions, 5g), sabato 29 ottobre ore 15 (Serie A, ...I biglietti per la gara di Campionato Napoli vs Sassuolo, che si disputerà il 29 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Diego ...Novità in arrivo per tutti coloro che sabato intendono essere presenti allo stadio di Fuorigrotta per l'anticipo di Serie A ...