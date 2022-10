È morto il nonno di Damiano David | l’ultimo saluto sui social del cantante dei Maneskin

"Mi hai fatto tanto ridere, ma oggi mi fai anche un po' piangere". Così Damiano David , il leader dei Maneskin , piange ilappena scomparso. Il cantante dà l'annuncio con un post in cui ricorda i viaggi in macchina, il vino e la prima sigaretta, la focaccia e il prosciutto, tanti piccoli ricordi per tratteggiare un ...Damiano David ha dedicato un commovente messaggio a suo, scomparso in queste ore. Il frontman dei Maneskin Damiano David ha affidato ai social il suo dolore per la scomparsa delin queste ore. Damiano David:ilDamiano David ha affidato ai social il suo dolore per la tragica scomparsa di suo, avvenuta in queste ore. Nel messaggio condiviso sui ...Un grave lutto ha colpito Damiano David e la famiglia in queste ultime ore. Il messaggio social del leader dei Maneskin commuove.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...