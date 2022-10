Dinamo-Milan | sarà Rebic a parlare in conferenza con Pioli | PM News

17 Ilè sceso in campo questa mattina per preparare la sfida contro laZagabria, in programma domani alle 20.45, e già decisiva per il passaggio del turno. Niente seduta con i compagni per ...Nellac'erano Zvonimir Boban e Davor Šuker che faranno una grande carriera, rispettivamente, nele nel Real Madrid . La Stella Rossa, era la squadra della polizia jugoslava. I ...L’americano e lo spagnolo hanno dovuto abbandonare entrambi il campo contro il Monza a causa di infortuni che però non si sono rivelati gravi. Entrambi i giocatori, ma soprattutto Diaz, hanno fatto be ...Milan, l'obiettivo di brevissimo termine sarà quello di passare il turno. La gara di domani sera contro la Dinamo Zagabria assumerà un valore importante ...