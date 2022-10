Storico sorpasso del M5S sul Pd Camere | Fontana più amato di La Russa

LA NAZIONE

Ora il recorddista una sola lunghezza mentre in classifica arriva ilproprio sui bergamaschi. Il vantaggio di Zaccagni È una Lazio molto aggressiva quella che approccia il match del ...... un obiettivo che sarebbeper questa piccola realtà che ha fatto passi da gigante. Nel ...sfida tutta calabrese inseguono i giallorossi ma certamente hanno le armi giuste per operare il... Fucecchio, Fratelli d'Italia supera il Pd: lo storico sorpasso Altro che paura per l'assenza di Immobile. La Lazio esce indenne dal Gewiss Stadium per la terza volta di fila. Decisivi Zaccagni e Felipe Anderson, perfetto nel ruolo di vice Ciro.PESARO L'inaspettabile che diventa realtà. Pecco Bagnaia balza al primo posto della classifica della MotoGp grazie al terzo posto conquistato con la sua Ducati ...