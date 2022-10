Madonna ricorda alle sue colleghe perché devono dirle un grosso ‘grazie’

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sono passati 30 anni da quandoha pubblicato il suo libro S E X (che all’epoca fece scandalo). Con l’occasione di questo anniversario la popstar di Hung Up hatosue, come le sue scelte artistiche abbiano spianato la strada alla carriera di molte altre donne dello spettacolo.: “Mi hanno chiamata svergognata, strega ed eretica”. “30 anni fa ho pubblicato il mio libro S E X, in cui c’erano foto mie senza veli, immagini di uomini che baciavano altri uomini, donne che baciavano altre donne e io che baciavo tutti. Ho anche scritto delle mie fantasie ed ho condiviso il mio punto di vista sulla sessualità in un modo ironico. Ho passato gli anni successivi ad essere intervistata da persone con la mentalità ristretta che hanno cercato di farmi vergognare e sentire in ...

