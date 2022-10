La stagione di Evenepoel | monumento | gt e Mondiale | what else?

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dopo aver parlato delladi Tadej Pogacar, oggi ripercorriamo quella di Remco. Che dire, il belga è stato senza ombra di dubbio e per distacco il miglior corridore dell’anno, soddisfacendo finalmente a tutto tondo ciò che il mondo di appassionati e addetti ai lavori si aspettava da colui che solo quattro anni fa entrava nel mondo del ciclismo da mattatore sconosciuto. Ora gli spetterà la parte più difficile, ovvero quella di riconfermarsi, ma siamo sicuri abbia le giuste motivazioni e soprattutto i mezzi per farlo. LEGGI ANCHE: Ladi Pogacar: una meraviglia nonostante il Tour Ladi Remco: il Re si è seduto sul trono nonostante le difficoltà iniziali Il suo 2022 è cominciato con la Volta Valenciana, corsa nella qualeha ...

...della Ineos Grenadiers vuole riguadagnare il suo posto in gruppo a partire dalla prossima. ...rispondendo alle voci di un possibile contratto tra INEOS Grenadiers ed il belga Remco, ...Il portacolori della Uae Emirates ha vinto tre gare in: la seconda tappa del Giro di ...del 2022 mentre la classifica vede in testa Tadej Pogacar davanti a Wout van Aert e Remco. ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Continua a splendere l’arcobaleno sul Wolfpack. Dopo Julian Alaphilippe è Remco Evenepoel a vestire la ma­glia iridata e al suo fianco an­che la prossima stagione avrà il “nostro” Andrea Bagioli. Il 2 ...