Governo | oggi a Palazzo Chigi è in programma la cerimonia della campanella | che cos’è e come funziona

... l'aliquota contributiva lato dipendente,scesa al 7,19%, tornerebbe a essere del 9,19% . E ... In tutto questo ile le famiglie dovranno fare i conti con un'inflazione che aumenta e la ......con Bruxelles In un giorno Meloni smentisce la narrazione sovranista e colloca il suonell'... in ogni atto la nuova premier si è mossa ieri su una linea di continuità con Draghi, dal quale...8 del testo unico per l’elezione del Senato, si applica anche a questo ramo del Parlamento) ha però abrogato la figura dell’unico capo della coalizione e anche la dizione “che si candida a governare” ...Auguro al nuovo governo di rispondere con successo a tutte le sfide di oggi. Mi auguro di continuare a collaborare in modo proficuo per garantire la pace e la prosperità in Ucraina, in Italia e nel ...