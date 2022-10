F1 GP Stati Uniti 2022 | Perez | “Speriamo di rimontare e ottenere un bel risultato”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 ottobre 2022) “Abbiamo fatto qualche compromesso che sapevamo ci avrebbe penalizzato in qualifica. Spero che domani saremo in grado diun bel. Mateschitz era una persona fantastica, un uomo umile e che ha fatto tanto non solo in F1 o nello sport. Ha dato un contributo enorme a tutto il mondo. E’ un giorno triste per la Red Bull, perché stiamo diventando campioni, e non averlo è molto triste.di poter renderlo fiero domani”. Lo ha detto Sergioal termine delle qualifiche del Gran Premio deglidi F1. SportFace.