Spezia | Gotti | 'Se non facciamo gol non siamo bravi In questo momento ci manca tutto'

... Nicola(3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu (29' st Strelec), Kiwior, Nikolaou; Amian (19' st Reca), Bourabia, Ekdal (29' st Maldini), Agudelo, Holm; Gyasi (19' st Verde), Nzola. All.:...(3 - 5 - 2): Dragowski 7, Ampadu 6 (29'st Strelec 6), Kiwior 5.5, Nikolaou 6; Amian 6 (19'st ... Allenatore:6. Arbitro: Chiffi di Padova 6 Note: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in ...StampaNervoso a fine gara il trainer dello Spezia Luca Gotti: “Non mi interessa che abbiamo avuto più possesso palla. Mi interessa che abbiamo fatto una partita di alto livello soprattutto nella prima ...Luca Gotti non nasconde la grande delusione per la sconfitta di Salerno. "Non me ne frega nulla del possesso palla. Interessa come teniamo il ...