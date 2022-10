Re Carlo | sudditi e parenti in ansia | le notizie da Londra preoccupano tutti

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 22 ottobre 2022) ReIII è stato l’erede al trono che più ha atteso di salire al potere in tutta la storia inglese. Eppure, secondo alcuni rumors, sarebbe già stanco di governare e non reggerebbe l’enorme stress a cui è sottoposto. A riportare la notizia è il magazine In Touch, secondo cui è già oramai sul punto di esplodere. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.