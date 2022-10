Mercato – Ausilio avvistato in Spagna | 4 gli osservati speciali

Leggi su intermagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Missione inper PieroMissione spagnola per Piero, direttore sportivo dell’Inter, che martedì è stato visto sugli spalti del Sanchez Pizjuan per assistere a Siviglia-Valencia. Secondo il Corriere dello Sport, l’obiettivo del dirigente nerazzurro non era Mouctar Diakhaby, in scadenza di contratto a giugno, ma altri quattro giocatori. “Martedì scorso,era in tribuna al Sanchez Pizjuan per assistere a Siviglia-Valencia. Studiati con più attenzione Carmona, difensore, e Montiel, esterno, tra i padroni di casa, Gaya, terzino sinistro, e Correia, difensore, tra gli ospiti“. L'articolo proviene da intermagazine.