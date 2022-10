Daniele Liotti | Tutto Sulla Sua Compagna Modella | Ballerina E Attrice!

Leggi su uominiedonnenews

(Di sabato 22 ottobre 2022), attore molto amato in Italia, ha unada diversi anni dalla quale ha avuto anche una bambina. Ladiè già nota del mondo dello spettacolo da molti anni…è un attore molto conosciuto ed apprezzato dai telespettatori. Ha preso parte a numerose fiction, tra cui anche l’amatissima Un Passo dal CieloRai. Secondo alcune indiscrezioni,sarebbe anche protagonista di una fiction che si sta girando proprio in questo periodo e che andrà in onda su Mediaset. In pochi, però, sanno chi è la sua, una donna eclettica che ha fatto la, laed infine anche l’attrice....