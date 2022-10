Ritirato dal mercato un lotto di pesto di un noto marchio | rischio botulino

Leggi su topicnews

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Viene segnalato dal Ministero della Salute, il ritiro daldi undiappartenente a unalimentare. È statodalundi barattolini dial finocchietto selvatico della Alicos. Il richiamo, con segnalazione da parte del Ministero della Salute, è permicrobiologico. Si ritiene che a seguito di una non corretta acidificazione del prodotto, che ha un pH che non rientra negli standard previsti, possa esserci un gravedi potenziale proliferazione di batteri che appartengono alla famiglia del Clostridium botulinum. Per questo ne è stato ordinato il richiamo.-fonte webIl...