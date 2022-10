Firenze | Maggio Musicale | sul podio per la prima volta Andrés Orozco-Estrada

Firenze Post

... il sindaco di, Dario Nardella e quello di Ravenna, presidente dell'Unione delle Province ... "Era il 282013 " racconta Pompeo " quando iniziai il mio percorso da sindaco di Ferentino, ......2019. Segnarono entrambi. Robben si ritirò subito (il tentativo a Groningen non merita menzione), Filou non ha potuto fare a meno di continuare: ha giocato ancora da capitano, prima a... Firenze, Maggio Musicale: «Alcina» trionfa anche se la Bartoli deve dare forfait In programma composizioni di Franz Joseph Haydn, Maurice Ravel e Richard Strauss; solista il primo oboe dell'Orchestra, Marco Salvatori In programma composizioni di Franz Joseph Haydn, Maurice Ravel e ...Giovedì 20 ottobre 2022 al Maggio Fiorentino. Cecilia Bartoli da’ forfait alla recita del 20 ottobre 2022 e fa sentire la sua mancanza in scena Per tutti i fan di Cecilia Bartoli grande delusione per ...