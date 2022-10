Emirati Arabi | la napoletana Graded tra i fornitori ufficiali di DP World

(Di venerdì 21 ottobre 2022), societàche opera, in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate, si è accreditata come fornitore ufficiale di DP(https://www.dp.com), multinazionale del settore trasporto e logistica con sede a Dubai negliUniti. Specializzata in logistica merci, operazioni portuali, servizi marittimi e zone di libero scambio, DPgestisce 70 milioni di container trasportati ogni anno da circa 70.000 navi. Grazie a questa operazionepotrà partecipare ai bandi di gara proposti e garantire la massima qualità ai clienti nel territorio. A Dubai l’azienda guidata da Vito Grassi è già presente da più di tre anni con una propria branch e ha avviato una serie di ...

A riferirlo sono gli organizzatori locali dell'evento, i quali confermano anche la presenza di delegazioni provenienti dall'Arabia Saudita e dagliUniti (Eau) e annunciano un impianto ...Infatti lo stesso Mola in un secondo tweet sottolinea: '...anche se, con il giusto criterio, andrebbero ripescati gli, che hanno perso lo spareggio con l' Australia nella zona play off ...Clima di grande attesa ed entusiasmo per l’imminente visita del pontefice nel Paese, parte del vicariato settentrionale d’Arabia. Lo stadio gremito in ogni ordine di posto; i fedeli afflui ...Graded, società napoletana che opera, in Italia e all’estero, nel campo della progettazione e realizzazione di soluzioni energetiche integrate.