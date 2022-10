X Factor | stasera il primo verdetto | alle Last Call i giudici scelgono la squadra per i Live

Leggi su amica

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ambra, Dargen D’Amico, Fedez e Rkomi: il selfie dei quattrodi Xcon la conduttrice Francesca Michielin X2022, arriva il. Nella puntata di giovedì 20 ottobre – condotta come sempre da Francesca Michielin – Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi formano le squadre da portare aiShow con la nuova formula delle, che si svolgeranno per la prima volta davanti al pubblico e a tutti i. È l’ultima chiamata per i concorrenti: ne rimarranno solo 12, tre per ogni giudice. Le due novità delle nuoveUna serata con due novità: ...