Vilnius | Bellucci centra i quarti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Mattiaè approdato aidi finale del "Open by kevin." , Challenger ATP dotato di un montepremi di 45.730 euro di scena sui campi in cemento della capitale della Lituania . ...

Mattiaè approdato ai quarti di finale del "Open by kevin." , Challenger ATP dotato di un montepremi di 45.730 euro di scena sui campi in cemento della capitale della Lituania . Il ...Leggi anche Tennis - Da Saint - Tropez a, Mattiariparte dal numero 186 del ranking Tennis - Primo acuto Challenger per Mattia: è suo il Saint - Tropez Open Damiano ... Open di Vilnius, Mattia Bellucci ai quarti. Ora c'è il ceco Kolar Mattia Bellucci è il terzo giocatore italiano a raggiungere il secondo turno del 'Vilnius Open by kevin.' , Challenger ATP dotato di un montepremi ...