Sampdoria Ascoli 0-0 LIVE | tutto pronto al Ferraris

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Al, il match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per il Secondo Turno della Coppa Italia 2022/23.0-0 MOVIOLA Inizio alle 18.00 Migliore in campo: alla fine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI: (4-2-3-1): Contini; Conti, Ferrari, Amione, Murru; Vieira, Yepes; Pussetto, Verre, Sabiri; Quagliarella. A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Villar, Djuricic, Rincon, Caputo, Gabbiadini, Villa, Leris, ...