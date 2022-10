Roma | Zaniolo si scalda | che gol in allenamento!

Commenta per primo Grandissimo gol di Nicolòin allenamento. Una conclusione al volo imparabile per Boer, che difendeva la porta in quel momento. Il 22 giallorosso ha condiviso sulle sue storie Instagram il video e spera di ripetersi ...- Nicolòsi scalda per la gara di domenica sera contro il Napoli . Quella che vuole giocare da protagonista per regalar il successo a Mourinho e sbloccarsi dal punto di vista realizzativo.Le immagini postate dal 22 giallorosso Grandissimo gol di Nicolò Zaniolo in allenamento. Una conclusione al volo imparabile per Boer, che difendeva la porta in quel momento. Il 22 giallorosso ha condi ...Il Messaggero ha ricordato una statistica relativa a Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma: "Se gli avessero detto che per circa tre anni non avrebbe più segnato all’Olimpico in campionato, non ci avr ...