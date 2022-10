Riscaldamenti | come tagliare i consumi e risparmiare sulla bolletta

Leggi su fmag

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Sarà un inverno più freddo quello che attenderà le famiglie nei prossimi mesi: con l’aumento dei costi dell’energia e del gas, accendere ipotrebbe essere un vero e proprio lusso se non ci si vuole trovare alla fine del mese con bollette esorbitanti. E se può essere una buona soluzione-tempone, perenergia e, quella di utilizzare più strati di vestiti e coperte mentre si è in casa, è lapalissiano considerare che prima o poi, quando le temperature saranno più rigide e vicine allo zero, i cittadini dovranno accendere i. Per questo motivo, da Enea arriva il vademecum sulle “Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas” che ha lo scopo di agevolare l’attuazione delle misure di contenimento deidi ...