MovieNerd da Paura | PPZ – Pride and Prejudice and Zombies

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Secondo appuntamento con “da” e seconda incursione nell’orrore cinematografico. Stavolta tocca a “PPZ –andand“, atipico zombie movie del 2016 dalla cornice storica che magari non potrà fregiarsi del titolo di cult al momento ma che ha tutte le carte in regola per diventarlo. Scritto e diretto da Burr Steers, il film è un adattamento del romanzo omonimo del 2009 scritto da Seth Grahame-Smith, ispirato a sua volta al classico di Jane Austen “Orgoglio e Pregiudizio” del 1813. Se quindi non sono io a disturbare il sonno dei celebri morti viventi del cinema con la Z maiuscola, stavolta ci pensa il film a scomodare il classico sì ma della letteratura, rielaborandolo in una chiave squisitamente pulp e sanguinolenta. Questa la sinossi: “Una misteriosa epidemia si è ...