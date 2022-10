“Kevin Spacey non responsabile di molestie su Anthony Rapp” | il verdetto

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) –favorevole per: una giuria di New York lo ha ritenuto non colpevole delle accuse di aver molestato l’attore. I giurati, riferisce la Cnn, hanno deliberato per circa un’ora e hanno concluso chenon ha dimostrato che“ha toccato una parte sessuale o intima”. Il giudice Lewis Kaplan ha così formalmente respinto il caso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Kevin Spacey non ha molestato Anthony Rapp nel 1986. È questo il verdetto raggiunto da una giuria a New York che mette fine a uno dei processi che più ha animato il movimento #MeToo. La corte era ... AGI - L'attore Kevin Spacey è stato prosciolto dai giurati di un tribunale federale di Manhattan dalle accuse di percosse e molestie nei riguardi di un minorenne. L'episodio sarebbe avvenuto nel 1986. Gli undici ...