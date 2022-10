Campionato del mondo di Formula E 2023 | la tappa di Roma si terrà a luglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nelle monoposto elettriche della Gen3 correranno ancora, per una doppia gara, sul circuito urbano dell’Eur, ma per la prima volta lo faranno in estate. La nona stagione dell’E-Prix, infatti, sisecondo un calendario delle tappe completamente aggiornato: tanto per cominciare, quella a Diriyah non sarà più ladi apertura delFIA bensì la seconda, mentre il testimone passerà a Città del Messico, che ospiterà l’evento il prossimo 14 gennaio. A, invece, siil penultimo doppio round della stagione 2022/nel weekend del 15 e 16, quindi non più in aprile come nelle scorse quattro edizioni: per un discorso di competitività di gioco, ma anche di pura organizzazione dell’evento, che nel ...