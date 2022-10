Calcio femminile | Mondiale 2023 | sabato il sorteggio dei gironi | Italia nella seconda urna

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il prossimo, ci saranno i sorteggi per ilche si terrà il prossimo anno in Australia e in Nuova Zelanda. Le azzurre di Milena Bertolini saranno inserite, su 4, e scopriranno quindi le loro avversarie. La cerimonia inizierà ad Auckland alle 8:30ne, e sarà trasmessa sul sito della FIFA. Tra le regole, ricordiamo che ogni girone, avrà almeno una ma non più di due squadre europee. Le squadre inserite nelle urne saranno 29: a queste, a febbraio, si aggiungeranno le ultime tre qualificate che usciranno dagli spareggi interconfederali. SportFace.

Si giocherà dal 20 luglio al 20 agosto 2023 fra Australia e Nuova Zelanda ROMA - Sarà un sabato di grande attesa per la Nazionale: quando in Italia saranno le 8.30, la squadra di Milena Bertolini conoscerà le sue avversarie nella fase a gironi nel Mondiale in programma il prossimo anno in Australia e Nuova Zelanda. Il ...Una patologia prevalentemente al, quindi, che - secondo studi epidemiologici nazionali ... eventuali patologie concomitanti), non vengono soddisfatte le richieste quotidiane di, il ...Si giocherà dal 20 luglio al 20 agosto 2023 fra Australia e Nuova Zelanda ROMA (ITALPRESS) - Sarà un sabato di grande attesa per la Nazionale femminile: quando in Italia saranno le 8.30 ...La fase a gironi della UEFA Women's Champions League è iniziata ieri. La Juventus ha strappato tre punti importanti contro lo Zurigo. Stasera tocca alla Roma. Ieri sera, nella prima partita dei gironi ...