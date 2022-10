Biden | Putin brutalizza gli ucraini perche' e' in forte difficolta'

"Penso che Vladimirsi trovi in una posizione incredibilmente difficile e cio' che mi fa riflettere e' che sembra ... Cosi' il presidente americano Joecommenta l'attuale fase del conflitto ...Il presidente americano Joeha affermato che il presidente russo Vladimirsi trova in una 'posizione incredibilmente difficle' in Ucraina, dato che non riesce a fare altro che brutalizzare i cittadini per spingerli ..."Penso che Vladimir Putin si trovi in una posizione incredibilmente ... Cosi' il presidente americano Joe Biden commenta l'attuale fase del conflitto in Ucraina parlando coi giornalisti.Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...